國際財經

國際結算銀行(BIS)認為，全球國家與央行必須加大刺激經濟力度，以應對新冠肺炎疫情衝擊。

BIS總經理Agustín Carstens周日發表文章，認為各國有需要較2008年金融海嘯期間更大量的資金，去振興經濟。

他認為，銀行業可能在此段期間收縮借貸，令到商界受到重創，而政府首要工作不單是保持市場資金充裕，更要推動銀行業向商界作出借貸。

他提議，政府應擔保有關對於中小企的貸款，而另一個可能做法則是容許企業延遲繳稅。最後，他相信，全球主要央行簽訂美元掉期安排，令到全球金融體系保持充裕流動資金。