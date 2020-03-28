熱門：

今日 08:27 國際財經

Airbnb傳停推廣 節省逾62億

放大圖片

路透報道，網上短租住宿平台Airbnb暫停全部市場推廣活動，希望今年可節省8億美元(62.4億港元)；集團創辦人未來半年將不收取集團酬金，而最高層則減薪五成。

同時，該公司決定除了填補少數高級職位後，暫停招聘新職員。

較早時，路透報道，Airbnb與銀行界洽談簽訂10億美元備用信貸額的事宜。

The Information較早時報道，集團行政總裁Brian Chesky被僱員問及會否裁員時表示，不排除任何可能性。

Airbnb回應稱，該公司健全，以及盡全力強化與社區的關係。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads