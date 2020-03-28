國際財經

路透報道，網上短租住宿平台Airbnb暫停全部市場推廣活動，希望今年可節省8億美元(62.4億港元)；集團創辦人未來半年將不收取集團酬金，而最高層則減薪五成。

同時，該公司決定除了填補少數高級職位後，暫停招聘新職員。

較早時，路透報道，Airbnb與銀行界洽談簽訂10億美元備用信貸額的事宜。

The Information較早時報道，集團行政總裁Brian Chesky被僱員問及會否裁員時表示，不排除任何可能性。

Airbnb回應稱，該公司健全，以及盡全力強化與社區的關係。