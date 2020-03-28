國際財經

美國聯合航空表示，9月30日前不會推出員工暫時休假或減薪安排。不過集團認為，即使美國政府通過援助航空業的措施，但只要行業復蘇力度未如預期，未來仍可能再裁員。

聯航行政總裁Oscar Munoz與總裁Scott Kirby發表通知，向近10萬名僱員承諾，9月底前不實施暫時休假與減薪措施。不過兩人認為，如果復蘇力度未如理想，該公司的僱員數量將少於現時。

另外，聯航將於短期內，公布5月至6月進一步削減航線的情況。聯航已經把4月航線數量減少逾六成。