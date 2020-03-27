國際財經

美國成為全球確診感染新冠肺炎個案最多的國家，加上國際貨幣基金組織(IMF)指全球經濟已因疫情蔓延而陷入衰退，打擊市場情緒，美股周五結束連續三日的升勢，道指低開653點，早段曾急挫1082點，盤中低見21469點；標指也一度跌4.18%。

美市尾段，美國國會眾議院以口頭方式，表決通過規模2萬億美元的救市措施，道指曾收窄跌幅至224點，盤中高見22327點；但最後半小時沽壓再現，收市仍挫915點或4.06%，報21636點。標指扭轉上日90年來最快的反彈走勢，收市回吐3.37%，收報2541點。納指都跌3.79%，收報7502點。波音股價下挫10.27%，為表現最差的道指成分股；油股雪佛龍都倒退9.95%；金融股表現亦疲弱，摩根士丹利和美國運通分別回落7.12%和4.89%。

本周累計，道指仍反彈12.8%，為1938年以來最大單周升幅。標指攀升10.3%。納指都進賬9.1%。

全球新冠肺炎感染個案急升至逾57萬宗，美國更超越中國成為確診人數最多的國家，影響市場投資氣氛。

英揆中招 股市挫逾5%

英國首相約翰遜確診感染肺炎，拖累英股急跌5.25%，德股和法股分別下滑3.68%及4.23%。

美滙指數續受壓，尾段下插0.97%，報98.39；日圓漲1.47%，至每美元兌107.96日圓。英鎊上揚2.08%，兌1.2458美元。歐羅都攀升0.97%，兌1.1142美元。

加拿大央行月內第三度意外減息， 再下調基準利率半厘，至0.25厘，並宣布買債放水。加元滙價一度急挫0.96%，至每美元兌1.4153加元。

紐約期金下跌1.6%，每盎斯收報1625美元，但全周累計漲9.5%，為2008年9月以來最大單周升幅。

國際油價續跌，紐約期油收市挫4.8%，每桶報21.51美元；布蘭特期油亦跌近5.4%，收報24.93美元。油價儘管受惠全球發達國家救市行動，但據傳發動價格戰的沙地阿拉伯與俄羅斯未能就減產達成協議，壓抑油價走勢。

數據方面，美國2月個人支出按月增加0.2%，符預期；個人所得按月升0.6%，高於市場預期增加0.4%。上月個人消費支出(PCE)物價指數按月上揚0.1%，按年漲1.8%；期內核心PCE物價指數按月增0.2%。

此外，密歇根大學公布的3月美國消費信心指數終值跌至3年新低的89.1，按月降11.9，是2008年金融海嘯以來最大的跌幅。