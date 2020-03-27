國際財經

搜尋引擎谷歌公布，將推出總值逾8億美元(54.6億港元)的對抗肺疫援助中小企計劃。

根據公告，計劃包括向中小企業提供總值最多3.4億美元的免費廣告，向世界衞生組織提供價值2.5億美元的免費廣告、設立2億美元基金幫助非牟利組織及金融機構推動中小企融資，以及為學術研究機構提供2000萬美元的雲服務援助。此外，谷歌將向衞生機構送贈一定數量的維生儀器。

谷歌母公司Alphabet行政總裁皮采(Sundar Pichai)表示，有關計劃希望讓中小企與衞生機構有更多資源，以應對新冠肺炎疫情。