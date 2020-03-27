國際財經 即巿股評

受英國央行降息預期升溫及美元流動性不足危機拖累，英鎊/美元於上周五(3月20日)曾跌至1.1409，創1985年2月以來的逾35年新低。不過，上周五(3月20日)六間主要央行宣佈協同行動，通過將貨幣互換操作頻率增至每日進行，以穩定市場恐慌情緒，其後英鎊/美元跌勢逐漸穩定並開始反彈。

此外，周一(3月23日)美國聯儲局宣布開啟「無限QE」，將不限量按需買入美債和機構住房抵押貸款支持證券(MBS)，令美滙指數從逾3年新高102.99大幅回落，加上英國央行於周四(3月26日)宣布維持利率不變，英鎊/美元周四曾從日內低位大幅反彈450點至1.2227，今日(3月27日)更進一步漲至1.2303，創自3月16日以來的近兩周新高，距離低位已大幅反彈近900點。值得留意的是，英國央行雖然決定維穩，但亦會將央行資產購買規模擴大2000億至6350億英鎊。此舉或會對英鎊/美元構成影響，投資者仍不宜過份樂觀。

技術分析方面，英鎊/美元自3月9日起急轉直下，兩周內滙價大跌近1800點至1.1409，創1985年2月以來的逾35年新低。不過，由於日線圖RSI已出現極嚴重的超賣訊號，因此當市場緊張情緒緩和之後，英鎊/美元於本周出現明顯反彈，反彈幅度近900點。短期內若英鎊/美元能企穩支持1.2200之上，後市很大機會繼續上探1.2310，甚至是1.2500-1.2520阻力水平（由3月9日高位1.3199至3月20日低位1.1409下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平）。

交易策略方面，我們根據3月19日策略於1.2120建立的英鎊/美元沽盤（下望1.1750，升穿1.2170止損）已於1.2170平倉，虧損50點。短期內待英鎊/美元反彈至1.2500-1.2520區域沽出，下望1.2210，升穿1.2550止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供