國際財經

美國成為全球新冠病毒確診個案最多的國家，市場憂慮疫情對金融市場造成衝擊，英法德股市中段下滑逾2%，道期挫逾500點。

截至本港時間傍晚6時20分，道指期貨暫報21838點，跌510點。英國富時100指數報5584點，跌231點或3.98%；德國DAX指數報9787點，挫213點或2.14%；法國CAC 40指數報4414點，跌129點或2.84%；意大利富時MIB指數報17077點，挫292點或1.69%。

美國上周首次申領失業救濟人數達328萬人，創紀錄新高。財長努欽表示，有關歷史性急增的數據是不重要，因為只是短期的數字，僅反映政府經濟刺激方案前公布的情況，總統正在保護這些人。

美國眾議院議長佩洛西表示，已經排期在當地時間周五，就早前在參議院通過的2萬億美元刺激經濟方案，進行口頭表決。市場人士揣測，即使美國推出有關計劃，也可能無法抵消疫情衝擊，或需要進一步推出措施。

新冠病毒疫情在美國進一步惡化，美國確診病例已突破8萬宗，達到82404宗，超越中國的81285宗及意大利的80539宗，成為全球最多確診人數國家。

油價個別發展，紐約原油期貨每桶報22.7美元，升0.1美元或0.44%；倫敦布蘭特期油報26.04美元，挫0.3美元或1.14%。