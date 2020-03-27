國際財經

美國新冠病毒確診個案飆升至全球最多，市場擔心疫情將繼續於一段不短的時間內對金融市場造成衝擊，歐洲股市早段下滑逾1%。

截至本港時間下午4時27分，英國富時100指數報5624點，跌191點或3.29%；德國DAX指數報9813點，挫187點或1.88%；法國CAC 40指數報4459點，跌83點或1.85%；意大利富時MIB指數報17184點，挫184點或1.06%。

道指期貨暫報22046點，跌302點。

美國當局較早時公布，上周首次申領失業救濟人數達328萬人，創紀錄新高。數據反映新冠肺炎疫情對美國經濟構成衝擊。財長努欽表示，有關歷史性急增的數據是不重要，因為只是短期的數字，僅反映政府經濟刺激方案前公布的情況，總統正在保護這些人。聯儲局主席鮑威爾預期，當疫情受控，經濟便會恢復強勁增長，他承諾聯儲局將繼續使用其工具支持經濟，並說最近推出的企業貸款措施特別有用，同時強調當局仍有空間推出更多措施。

市場人士揣測，即使美國推出2萬億美元刺激經濟計劃，也可能無法抵消疫情衝擊，或需進一步推出措施。

另外，二十國集團(G20)領導人應對新冠肺炎特別峰會公報顯示，G20將啟動總價值5萬億美元的經濟計劃，以應對疫情對全球社會、經濟和金融帶來的負面影響，並支持各國中央銀行採取措施，促進金融穩定和增強全球市場的流動性。

新冠病毒疫情在美國進一步惡化，路透統計數字顯示，美國確診感染新冠病毒人數至少有81378人，超越中國及意大利，成為全球最多確診人數國家。

油價在昨日大跌後，今日個別發展，紐約原油期貨扭轉上日挫逾7%後，現時每桶回升0.18美元或0.8%，報22.78美元；倫敦布蘭特期油報25.96美元，挫0.38美元或1.44%。