熱門：

今日 12:04 國際財經

世銀正敲定1.25萬億疫情紓困方案

放大圖片

世界銀行行長馬爾帕斯(David Malpass)表示，世銀董事會正在最後敲定一項針對新型冠狀病毒疫情的救助計劃，將在未來15個月內提供規模達1600億美元(約1.25萬億港元)的資金。

馬爾帕斯表示，計劃目標是縮短復甦時間，為增長創造條件，支持中小企業，並幫助保護貧窮和脆弱國家。他稱，特別擔心印度等貧窮、人口稠密的國家，那裏脆弱的衞生系統需要在人力資本、供應和基礎設施方面進行大規模的可擴展投資。世銀正努力通過其公共和民間部門工具提供支持。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads