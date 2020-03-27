國際財經

世界銀行行長馬爾帕斯(David Malpass)表示，世銀董事會正在最後敲定一項針對新型冠狀病毒疫情的救助計劃，將在未來15個月內提供規模達1600億美元(約1.25萬億港元)的資金。

馬爾帕斯表示，計劃目標是縮短復甦時間，為增長創造條件，支持中小企業，並幫助保護貧窮和脆弱國家。他稱，特別擔心印度等貧窮、人口稠密的國家，那裏脆弱的衞生系統需要在人力資本、供應和基礎設施方面進行大規模的可擴展投資。世銀正努力通過其公共和民間部門工具提供支持。