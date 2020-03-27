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希爾頓酒店公布，因應新冠肺炎疫情衝擊的應對措施，包括暫停派發股息、暫停股份回購、暫停非必要開支及資本開支、部分總部僱員將於4月4日開始暫時休假90天，而沒休假的僱員則被削減薪酬兩成。

該公司沒有提及多少僱員需暫時休假，只稱很多員工要面對有關情況。集團又表示，行政總裁已同意放棄今年餘下時間酬金，而全體管理層則在疫情期間減薪五成。

希爾頓稱，暫時休假僱員將維持醫療保險，也符合領取失業救濟資格。同時，有關僱員可到其他地方，例如亞馬遜等公司上班。

消息公布後，該公司股價在市後時段跌0.3%。



