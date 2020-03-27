即巿股評 國際財經

美國聯儲局決定推行無限量寬，加上參眾兩院就總值2萬億美元的刺激經濟方案終於達成共識，美股氣氛明顯改善。標普500指數周二(24日)創出2008年10月以來最大單日升幅後，周三(25日)強勢未止，再漲1.15%，收市報2475點，兩連升累飆238點(10.64%)。

技術上看，標指已重越10天線，收市更剛巧企穩是次跌浪反彈23.6%黃金比率(約2475點)，短期宜留意14天相對強弱指數(RSI)能否重上50中軸，以確認後市會否進一步轉強。

美股剛經歷有史以來最急劇的跌勢，已屆極度超賣，相較今年2月19日收市高位3386點，標指不足一個半月已回落26.89%。隨着環球央行合力向市場「泵水」，好友繼續挾淡倉的可能性不能抹殺。

美股短線存在博反彈的機會，但部署撈底則言之過早。新冠病毒肺炎在全球加速擴散，迄今未見止息跡象，目前市場信心仍相當不穩。繼歐洲和日本之後，美國也開始步入負利率時代，美國1個月及3個月期債息周三曾分別跌至負0.041厘及負0.046厘，意味投資者對短期經濟前景極度不安。

除此之外，投資者Risk Off情緒依然異常高漲，由環球17種對風險胃納敏感資產變化編製而成的「風險胃納指數」(RORO Index)，近日雖從3月16日的紀錄低位反彈超過一成，但現水平仍較過去5年均值低逾4個標準差；相信在避險資金重新Risk On前，風險資產（特別是股票）價格仍備受壓力。

事實上，從衡量市場恐慌情緒的CBOE波動率指數(VIX)近日表現來看，正提醒投資者短期不宜鬆懈。儘管VIX指數已由上周一的82.69歷史高位顯著下滑，惟仍處於64左右的偏高位置，遠高於上世紀九十年代至今爆發過幾次金融危機中的35至45警戒水平。

更重要的是，VIX指數近日大起大跌，已超越2008年金融海嘯時期。附【圖】所見，VIX指數5日波幅，於本月12日一度升至1990年有紀錄以來最高的35.85（即5個交易日內漲近36），速度之快空前未見；VIX指數5日波幅在本輪跌勢也是非同小可，本月曾挫至-21.02，直逼2008年11月4日最多跌-26.38。

根據往績，VIX指數大幅波動，對美股來說並非好兆頭。上述2008年11月VIX指數累計升跌幅大起大落期間，VIX指數也從79.1降至47.7，標指同期亦由高位累瀉約38%；然而，美股未有因此而止跌，甚至要再跌多近31%，於翌年3月6日才正式見底回升。若然歷史重演，標指在本輪危機中最壞情況可能要下試1700點水平。

換句話說，VIX指數近日的「異常」走勢，或意味短期市況發展尚未確認脫離危險期，建議中長線投資者保持觀望，毋須心急入市。至於美股何時築底？依目前市況來看，肯定由疫情發展主導。

信報投資研究部

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