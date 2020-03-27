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今日 06:40 國際財經

GM臨時削減6.9萬僱員月薪兩成

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美國通用汽車(GM)公布，臨時調低全球6.9萬名月薪僱員兩成薪酬，以保留更多現金，應付新冠肺炎疫情帶來的衝擊。同時，集團延長北美車廠的停工時間至3月30日後，未有訂下復工時間。

根據公告，GM將於4月1日起，向受減薪影響的僱員支付新薪酬。不過集團預期，明年3月15日將向僱員退回本輪未付薪酬及支付利息。

同時，集團將暫時解僱6500名美國僱員，受影響的僱員屬於停職留薪，日後將獲發75%月薪，其年資與醫療福利將獲保留。

GM也表示，董事局成員的報酬將減少兩成，管理層酬金減少兩成半至三成。

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