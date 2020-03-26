國際財經

美國申領失業救濟的人數大增，反映經濟轉差，美元滙價周四回軟，國際金價則扳升。

紐約4月期金收市升17.8美元或1.1%，每盎斯報1651.20美元。

較早時，美國公布上周首次申領失業救濟人數，創下紀錄新高328萬人。

Oanda高級分析員Edward Moya表示，數字反映新冠肺炎大流行，對美國經濟的衝擊程度惡化，引致美滙下滑。黃金作為資金避難所，相信金價將持續受惠於陸續公布的經濟數據，相關數據的表現只會愈來愈差。

5月期銀收市跌19.7美仙或1.3%，每盎斯報14.676美元。