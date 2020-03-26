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G20將啟動5萬億美元抗疫經濟計劃

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二十國集團(G20)領導人應對新冠肺炎特別峰會公報顯示，G20將啟動總價值5萬億美元的經濟計劃，以應對疫情對全球社會、經濟和金融帶來的負面影響，並支持各國中央銀行採取措施，促進金融穩定和增強全球市場的流動性。

二十國集團承諾共同努力，增加對疫苗和藥品研發資金的投入力度，加強對數字技術和醫療科學領域的國際合作。

本次特別峰會在周四晚上以視像會議方式進行，由G20成員包括美國、中國、俄羅斯和歐盟等國家和地區，以及世衞、世界貨幣基金組織、世界銀行、世界貿易組織和聯合國等領導人參與。

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