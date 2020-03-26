國際財經 即巿股評

新型冠狀病毒疫情自3月起於歐洲各國迅速擴散，並使歐洲成為大流行瘟疫的中心，其中意大利直至周一（3月23日）已錄得74386人確診，7503人死亡，為全球確診人數第二多以及死亡人數最多的國家。本已疲弱的歐洲經濟被疲情影響而雪上加霜，加上美元受避險因素影響導致流動性不足而大漲，拖累歐羅/美元持續大跌，並於周一跌至1.0633，創2017年4月以來的近3年新低。

不過，上周五(3月20日)六間主要央行宣布協同行動，通過將貨幣互換操作頻率增至每日進行，以穩定市場恐慌情緒。同時本周一(3月23日)美國聯儲局宣布開啟「無限QE」，將不限量按需買入美債和機構住房抵押貸款支持證券(MBS)，美滙指數從逾3年新高102.99大幅回落，歐羅/美元終見底並展開反彈。直至周三(3月25日)，歐羅/美元已連升4日，今日(3月26日)滙價曾升至1.0948，創3月19日以來的一周新高。

技術分析方面，歐羅/美元於3月5日突破周線圖的下降通道後，在數日內飆升至逾一年新高1.1493，但滙價其後急劇回吐，並抹去2月尾以來的全部升幅，更進一步暴瀉至近3年新低1.0633。雖然目前歐羅/美元已從低位反彈近300點，但同時滙價亦已逼近1.0960阻力（由3月9日高位1.1493至3月23日低位1.0633下跌浪的38.2%斐波那契回吐水平），若滙價未能升穿此阻力的話，後市或有機會再次由升轉跌，並重新下探近3年新低1.0640水平。

交易策略方面，我們根據3月13日策略於1.0980建立的歐羅/美元買盤（上望1.1240，跌穿1.0950止損）已於1.0950平倉，虧損30點。短期內待歐羅/美元回升至1.0990-1.1000區域沽出，下望1.0780，升穿1.1050止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供