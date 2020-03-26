國際財經

美國參議院通過2萬億美元經濟刺激議案，將提交眾議院表決，惟美國疫情持續惡化，歐洲股市中段跌逾1%。

截至本港時間傍晚6時13分，英國富時100指數報5583點，跌104點或1.83%；德國DAX指數報9674點，挫199點或2.03%；法國CAC 40指數報4358點，跌74點或1.67%；意大利富時MIB指數報17108點，挫135點或0.79%。

道指期貨暫報20762點，跌264點。

美國參議院通過2萬億美元新冠疫情經濟刺激議案，提交眾議院表決。方案就派錢設有收入及資產上限，符合資格的成人每人派發1200美元，小童每人500美元，將失業救濟金金額增加。政府直接向航空公司及貨運公司分別提供250億美元及40億美元，並另外預留同等金額的貸款。

疫情方面，美國再新增約1萬宗新型冠狀病毒確診個案，至今有超過6.52萬人受病毒感染，死亡人數增至928人。意大利確診再增5200多宗，達到74386宗，死亡人數已增至7503人。

標普全球評級預期，新型冠狀病毒疫情，將導致今年歐羅區經濟衰退2%，並警告稱，若歐羅區內封城措施長達4個月，經濟萎縮幅度可能高達10%。

另外，法國國家統計局(INSEE)亦表示，由於新冠病毒疫情爆發，當前法國的經濟活動和家庭支出只有正常水平的65%左右。

油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報23.79美元，挫0.7美元或2.86%；倫敦布蘭特期油報26.7美元，挫0.69美元或2.52%。