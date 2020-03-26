國際財經

美國參議院通過2萬億美元新冠疫情經濟刺激議案，將提交眾議院表決，惟美國新冠病毒疫情持續惡化，投資情緒低迷，歐洲股市早段吐逾1%。

截至本港時間下午4時31分，英國富時100指數報5523點，跌164點或2.89%；德國DAX指數報9659點，挫214點或2.17%；法國CAC 40指數報4328點，回落103點或2.35%；意大利富時MIB指數報16933點，挫310點或1.8%。

道指期貨暫報20672點，跌354點。

美國參議院通過2萬億美元新冠疫情經濟刺激議案，提交眾議院表決。方案就派錢設有收入及資產上限，符合資格的成人每人派發1200美元，小童每人500美元，將失業救濟金金額增加。政府直接向航空公司及貨運公司分別提供250億美元及40億美元，並另外預留同等金額的貸款。政府向受疫情影響的企業、州和部門提供5000億美元貸款，為小型企業提供3500億美元貸款，又容許僱主延後繳交薪資稅。

在金融海嘯期間領導聯儲局的貝南奇承認，經濟將陷入非常嚴重的衰退，但很快就會反彈；談及疫情對經濟的影響，他認為比較接近暴風雪之類的天災，而不是大蕭條，因大蕭條是人為，是貨幣和金融問題造成的危機。貝南奇同時讚揚現任聯儲局主席鮑威爾，稱他先行一步，推出強大的刺激性措施是正確決定。

原油價格戰仍有待解決，美國國務卿蓬佩奧稍早與沙地王儲穆罕默德，討論在全球應對新型冠狀病毒大流行之際，「保持全球能源市場穩定的必要性」。前者強調，作為二十國集團(G20)的一個領導者和重要的能源領導者，在世界面臨着嚴重的經濟不確定性之際，沙地面臨着一個挺身而出，安撫全球能源和金融市場的機遇。

疫情方面，美國再新增約1萬宗新型冠狀病毒確診個案，至今有超過6.52萬人受病毒感染，死亡人數增至928人。

美國上周原油庫存增加，加上疫情導致需求大幅萎縮，抵消美國2萬億美元經濟刺激計劃憧憬的提振，油價下滑。紐約原油期貨現時每桶報23.58美元，挫0.91美元或3.72%；倫敦布蘭特期油報26.55美元，挫0.84美元或3.07%。