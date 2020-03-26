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會計師事務所安永發表報告，指雖然新冠肺炎疫情會對全球資本市場產生一定影響，但A股IPO活動依然保持平穩，並在首季奪得全球IPO交易量和集資額的雙料冠軍。

安永發布《2020年首季全球IPO趨勢》報告，顯示大中華區首季IPO交易數量按年增長34%或90宗，集資額按年上漲104%或132億美元。其中內地滬深兩市A股IPO共計52宗，上交所共34宗，深交所18宗，合共集資113億美元。港交所(00388)的IPO共38宗，集資額18億美元。

從全球交易所範圍看，按集資額計，得益於首季全球最大IPO京滬高鐵的成功上市，上交所以98億美元獨佔鰲頭。

港交所首季的IPO活動較去年第四季顯著下降。與去年同期相比，首季的交易量雖小幅增長6%，但集資額下降32%，且2月沒有內地公司在港交所進行IPO。部分有意申請上市的企業選擇推遲上市計劃。

報告稱，雖然新冠肺炎疫情對所有公司都造成了衝擊，但有些行業受到的衝擊更為嚴重。尋求在大中華區上市的企業，一方面需要考慮其目標交易所對利潤和市值的要求；另一方面，疫情帶來了商機，而且在疫情得到控制後，這些商機可能還會繼續存在，特別是在醫療保健領域。如果能把握好這些機會，IPO企業將可能會吸引市場的強烈關注。

安永大中華區上市服務主管何兆烽稱，雖然首季大中華區IPO市場受到新冠肺炎疫情的影響，但該行對於接下來三個季度的經濟和IPO前景，持謹慎樂觀的態度。中國政府已經及時推出相關支持的政策，未來還會採取更多經濟刺激措施來幫助企業上市。疫情結束後，這些政策措施將有力地推動國家經濟和IPO市場的快速恢復。