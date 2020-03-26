國際財經

日本東京的新型冠狀病毒肺炎感染病例大幅增加，共同社報道，日本政府準備最早在周四下午，設立一個專門針對新冠肺炎疫情的特別總部，這可能為宣布進入緊急狀態做好準備。

報道指出，根據本月初修訂的一項涵蓋是次疫情的法律，如果疾病對生命構成嚴重危險，迅速蔓延，可能構成嚴重的經濟損失，首相可以宣布進入緊急狀態。事實上，是次疫情已增加了日本經濟衰退的風險。

日本如果宣布進入緊急狀態，疫情嚴重地區的領導人將不得不採取措施，包括要求民眾留在家中、關閉學校和其他公共設施、以及取消大型活動等。