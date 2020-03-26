國際財經

新型冠狀病毒疫情導致全球經濟動盪，僱員薪酬顧問公司Johnson Associates預料，金融業今年的獎金可能大跌40%或以上。

Johnson Associates董事總經理Alan Johnson接受外電訪問時表示，一場完美風暴正在形成，因全球經濟衰退臨近，且更廣泛的行業重整將到來。

他稱，看起來這將是非常艱難的薪酬年份。這是對系統的衝擊，大概每10年才會看到一次。銀行正在被瞄準，私募股權機構將受到巨大衝擊，投資者也厭煩了對沖基金。