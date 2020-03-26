國際財經

全球最大戲院商AMC因應新冠肺炎大流行，總部所有僱員，包括行政總裁(CEO)暫時休假。

為了防止人群聚集而散播新冠病毒，全球主要發達國家差不多全部下令戲院關閉，因此AMC的約1000間戲院已經全部停業。

AMC發言人Ryan Noonan表示，此舉意味集團沒有任何收入，且有龐大經常性開支。因此，該公司已經決定總部絕大部分員工，包括行政總裁Adam Aron暫時休假，以盡可能減少現金開支，以便日後重新營業時有足夠現金；但僱員仍可享有醫療福利；少量僱員仍可上班，但工時較正常為短。