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貝南奇:聯儲局舉措非常具前瞻性



美國聯儲局前主席貝南奇表示，當前經濟情況與大蕭條有很大不同，更像是一場大的暴風雪，經歷急劇衰退後會迅速反彈，聯儲局舉措非常具前瞻性。聖路易斯聯儲總裁布拉德稱，國會正磋商的2萬億美元抗疫援助計劃規模適當。

美國步入負利率 短債息跌穿零水平



美國1個月期及3個月期國庫券孳息率，周三跌至零以下水平，分別低見負0.056厘及負0.051厘，反映投資者對短期經濟前景不安，也意味着美國邁進負利率俱樂部。

美國眾議院周三料難通過救市法案



四名共和黨國會參議員表明，反對以快速程序方式，審議府院早前達成的總值2萬億美元刺激經濟方案，並提出有關勞工保障的修訂，參議院周三料難以完成審議和表決程序，眾議院亦不大可能同日完成。民主黨參議員桑德斯稱，若黨內參議員不放棄反對方案，考慮動議押後表決。另外，航空及相關行業據報將獲政府330億美元援助。

全球確診新型肺炎逾45萬人 死亡超過2萬



統計顯示，全球確診新冠病毒累積增至45.1355萬人，死亡2.0499萬人。美國確診累積增至5.5243萬人，死亡809人。意大利新增683人死，累積增至7503人；新增確診5210人，累積增至74386人。法國新增231人死，累積增至1331人；新增確診13%，累積曾至2.5233萬人。

救市方案或受阻 道指1300點升幅蒸發大半



美國府院早前就救市方案達共識，加上貝南奇認為經濟很快會反彈，消息刺激道指開市即升超過700點，隨後倒跌166點，但迅即V彈，尾段最多飆1315點，其後大幅縮窄升勢，收市只漲495點或2.39%；標指曾漲5.0%，收市只升1.15%；納指倒跌0.45%收市。波音股價曾漲逾36%，收市仍升超過24%。

外圍焦點簡訊

￭ 歐盟疾病控制機構表示，新型冠狀病毒不太可能在夏季消失。

￭ 美國2月耐用品訂單按月增長1.2%，市場料降0.8%。

￭ 美滙指數尾段跌1.13%，報100.89；歐羅兌美元升0.94%。

￭ 紐約期金曾升2.31%，收市反覆跌1.7%，每盎斯報1633.4美元。

￭ 紐約期油曾升逾5%，其後倒跌4.6%，收市仍回升2%；布蘭特期油漲0.9%。

￭ 英國和法國股市都高收約4.4%，德國漲1.79%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報23837點，較昨日恒指收市高水310點。

￭ ADR港股比例指數報23600，較港高73點。

￭ 郵儲銀行(01658)全年溢利增長16.48%，末期息21.02分人民幣。期內淨利息收入增長2.61%，手續費及佣金淨收入增長18.37%。淨利息收益率和淨利差按年分別降17個和19個百分點。

￭ 海底撈(06862)全年盈利增長42.44%，末期息15港仙。

￭ 合景泰富(01813)全年盈利增長1.43倍，末期息42分人民幣。

￭ 中廣核電力(01816)全年盈利增加8.77%，派末期息7.6分人民幣。

￭ 華電國際(01071)全年盈利按年增1.34倍，派末期息14.6分人民幣。

￭ 中石化冠德(00934)全年盈利增長1.83%，末期息12仙。

￭ 九龍建業(00034)全年盈利按年增長11.69%，末期息54仙。

￭ 有線寬頻(01097)全年虧損收窒3.97億元，不派息。

￭ 澳門確診第31宗新冠病毒個案，屬輸入病例。

￭ 一名駐深水埗警署22歲女警初步確診，過去14日無外遊，日前當值期間沒有與市民接觸。