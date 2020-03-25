國際財經

美國白宮與國會就緊急經濟援助計劃達成協議，規模預計達到2萬億美元，華爾街股市投資者憧憬方案可獲國會通過，一度刺激道指反覆抽升超過1300點。不過，收市前20分鐘傳出多名參議院議員提出反對及修訂，救市方案可能延誤表決甚至被取消，道指高位急速回落，收市只升接近500點，納指更倒跌收場。

道指收市報21200點，升495點或2.39%；尾段一度攀升1315點，盤中高見22019點。標普500指數收市報2475點，升28點或1.15%；納指收市報7384點，跌33點或0.45%。

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