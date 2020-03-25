國際財經

摩根大通預期，受到新冠肺炎大流行的衝擊，蘋果可能要推遲一個月至兩個月，才能發布新一代iPhone。

蘋果自2011年起，傳統上每年在9月或10月公布新一代iPhone。不過，摩通周三發表的研究報告認為，受到疫情影響，蘋果今年可能要推遲發布新iPhone。

根據報告，蘋果的供應鏈受到疫情干擾，在生產方面存在難度。另外，疫情引致多個國家作出旅遊限制，5G網速也要減慢以配合大量人口在家中工作，同樣不利於新一代iPhone的發布。

不過，摩通分析員相信，推遲時間不會多於兩個月。