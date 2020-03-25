國際財經

美股周三愈升愈有，道指踏入尾段升幅擴大至超過1300點，並一度收復22000點關。如果道指保持目前升勢，兩個交易日的累積升幅將達到17%。

航空業獲救助 波音爆升逾三成

美股表現反覆，道指高開後，早段一度倒跌166點，即市暫時低位觸及20538點；其後低位抬升，截至本港時間凌晨約1時46分，道指報22003點，升1298點或6.27%；稍早時一度攀升1303點，盤中暫高見22008點。標普500指數現報2568點，升121點或4.95%；納指報7658點，升240點或3.24%。

美國白宮與參議院達成的2萬億美元抗疫刺激經濟計劃之中，據報預備為航空業提供250億美元援助，另外80億美元則向空運業及機場外判公司提供援助，即援助總額達到330億美元。波音公司股價爆升31.62%，報168.05美元。油股雪佛龍與埃克森美孚都進賬超過8%。

參議院正落實救經濟方案細節

美國白宮與國會就緊急經濟援助計劃達成協議，以減輕疫情對經濟的影響，規模預計達到2萬億美元，參議院據報正在落實方案細節。總統特朗普表明，希望於4月12日復活節周日，重新啟動美國經濟。

特朗普周二聯同副總統彭斯，與華爾街多間大行高層通電話，討論新型冠狀病毒大流行對經濟的衝擊，內容主要圍繞投資者如何評估疫情對美國經濟的衝擊，以及市場情況變化。

美國步入負利率時代

美國步入負利率時代，1個月期及3個月期國庫券孳息率周三跌至零以下水平。3個月期美債息現報負0.028厘，下滑4.3個基點；1個月期美債息報負0.02厘，下滑2.8個基點。

美元回吐，ICE美滙指數現報101.13，下滑0.89%。歐羅反彈0.65%，報1.0858美元；英鎊都回升0.37%，報1.1802美元。美元兌日圓倒跌0.06%，報111.16日圓。

紐約期油上揚3.00%，每桶報24.73美元，盤中暫時高位及低位分別報25.24及22.91美元。倫敦布蘭特期油微漲2.03%，報27.7美元，盤中暫時高位及低位分別報28.29及25.68美元。