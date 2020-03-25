國際財經

路透報道，美國白宮與參議院達成的2萬億美元抗疫刺激經濟計劃之中，預備為航空業提供250億美元援助，另外80億美元則向空運業及機場外判公司提供援助，即援助總額達到330億美元(2574億港元)。

報道引述消息人士稱，美國運輸部長趙小蘭與航空公司高管通電話直至周二深夜，向對方了解空運業需要多少援助，才可確保企業不裁員。

根據報道，美國政府將另外向航空業提供250億美元貸款，企業可能要向政府出讓股權、認股權及提供其他補償。

另外，美國機場可獲政府提供100億美元援助。