國際財經

美股周三表現反覆，道指高開後早段一度輕微倒跌，其後低位抬升，中段暫抽高逾1000點；美國國會參議院據報正在落實救市細節，消息推動美股向上。波音股價強勢爆升超過三成。

截至本港時間凌晨約零時52分，道指報21740點，升1035點或5.00%；稍早時一度攀升1076點，盤中暫高見21781點；早段則一度倒跌166點，即市暫時低位觸及20538點。標普500指數現報2525點，升78點或3.19%；納指報7535點，升117點或1.58%。波音公司股價爆升32.56%，報169.25美元。油股雪佛龍與埃克森美孚分別進賬9.39%和8.32%。

美國白宮與國會就緊急經濟援助計劃達成協議，以減輕疫情對經濟的影響，規模預計達到2萬億美元。總統特朗普表明，希望於4月12日復活節周日，重新啟動美國經濟。

特朗普周二聯同副總統彭斯，與華爾街多間大行高層通電話，討論新型冠狀病毒大流行對經濟的衝擊，內容主要圍繞投資者如何評估疫情對美國經濟的衝擊，以及市場情況變化。

美國步入負利率時代

美國步入負利率時代，1個月期及3個月期國庫券孳息率周三跌至零以下水平。3個月期美債息現報負0.025厘，下滑4個基點；1個月期美債息報負0.013厘，下滑2.1個基點。

美元回吐，ICE美滙指數現報101.34，下滑0.69%。歐羅反彈0.57%，報1.0850美元；英鎊都回升0.73%，報1.1843美元。不過，美元兌日圓上漲0.20%，報111.44日圓。

紐約期油上揚2.08%，每桶報24.51美元，盤中暫時高位及低位分別報25.24及22.91美元。倫敦布蘭特期油微漲0.33%，報27.24美元，盤中暫時高位及低位分別報28.29及25.68美元。