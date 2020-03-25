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美國步入負利率 短債息跌穿零水平

美國步入負利率時代，1個月期及3個月期國庫券孳息率周三跌至零以下水平。

截至本港時間晚上約11時26分，3個月期美債息報負0.023厘，下滑3.8個基點；1個月期美債息報負0.013厘，下滑2.1個基點。意味着繼歐洲和日本之後，美國也正式邁進負利率俱樂部；也代表着新冠肺炎疫情為美國金融市場，揭開另一個新篇章。

德國的負利率情況更為普遍，除了30年期長債息仍處於正水平之外，其餘各個年期的債息都低於零。丹麥、法國和瑞典等歐洲國家也出現相同情況。

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