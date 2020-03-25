國際財經 即巿股評

上周四（3月19日）公布的澳洲2月失業率下跌0.2%至5.1%，另外就業人口增加2.67萬人，兩項數據皆優於預期。不過，其就業人口增加主要來自兼職人口，全職就業人口對比上月則下跌了4萬人。更重要的是，新冠病毒疫情在全球蔓延打擊各國經濟活動，美元流動性危機推動美匯指數飆升，拖累商品貨幣大幅下滑，澳元/美元在連跌8日後似乎進入最後加速跌勢，在數據公布後進一步大跌近300點至0.5507，創2002年10月以來的近17年半新低。

澳洲儲備銀行於同日宣布下調官方現金利率至0.25%，本來此消息理應拖累澳元/美元繼續向下，不過自本月開始澳元已從高位0.6684暴瀉逾千點，加上本月的跌幅已包含對澳洲儲備銀行再度降息的預期，同時澳央行亦表示將出台一系列刺激政策，因此在消息公布後，滙價不跌反升並於短線漲近90點。

值得留意的是，澳洲儲備銀行於本周二（3月24日）再向金融體系注資69億澳元，並宣布將購買40億澳元的政府債券，加上美國聯儲局宣布啟動「無限QE」，有效穩定了投資者情緒，環球股市從低位回升。澳元/美元直至周二（3月24日）已連升三日，滙價從17年半低位大幅反彈逾500點，今日最高位見0.6043，創3月17日以來的一周新高。

技術分析方面，澳元/美元於3月中旬起加速下滑，其後匯價不斷破底，直至3月19日澳元/美元曾進一步刷新17年新低至0.5507，距離年初高位0.7017已跌逾1500點。不過，日線圖及周線圖RSI均顯示澳元/美元已出現嚴重超賣，因此匯價於本周起出現明顯反彈，反彈幅度逾500點。澳元/美元若能升穿前下降通道底部阻力0.6200水平的話，後市很大機會能繼續上探0.6400，甚至是0.6600水平。

交易策略方面，我們根據3月18日策略於0.5800建立的澳元/美元買盤（上望0.6140，跌穿0.5750止損）已於0.5750平倉，虧損50點。短期內待澳元/美元下跌至0.5940-0.5950區域買入，上望0.6290，跌穿0.5900止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供