國際財經

美國國會與政府就歷來最大規模的救市方案達成共識，投資者情緒趨樂觀，歐洲股市中段升逾2%，道期漲逾500點。

截至本港時間傍晚6時25分，英國富時100指數報5605點，漲159點或2.93%；德國DAX指數報9926點，漲225點或2.33%；法國CAC 40指數報4364點，漲122點或2.88%；意大利富時MIB指數報17340點，漲393點或2.32%。

道指期貨暫報21164點，升556點。

美國白宮與國會就緊急經濟援助計劃達協議，以減輕疫情對經濟的影響，規模預計達到2萬億美元。總統特朗普表明，希望於4月12日復活節周日，重新啟動美國經濟。

特朗普周二聯同副總統彭斯，與華爾街多間大行高層通電話，討論新型冠狀病毒大流行對經濟的衝擊，內容主要圍繞投資者如何評估疫情對美國經濟的衝擊，以及市場情況變化。

另外，七國集團在聲明中表示，各成員國將採取一切必要行動來恢復信心和經濟增長，並保護就業、企業和金融系統的韌性。英國財政大臣辛偉誠(Rishi Sunak)、英倫銀行行長貝利和金融行為監管局(FCA)行政總裁Chris Woolard致信銀行表示，儘管經濟形勢不確定，但銀行仍需展現「保持和擴大貸款的意願」。

數據方面，德國3月IFO企業景氣判斷指數為86.1，低於預期的87.7，為2009年7月以來最低，顯示受到新冠疫情衝擊，德國經濟正步向衰退。

美國能源資訊局將於周三公布官方庫存數據，市場預期原油庫存增加250萬桶，汽油與精煉油庫存分別減少240萬桶與160萬桶。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報24.11美元，漲0.1美元或0.42%；倫敦布蘭特期油報26.8美元，跌0.35美元或1.29%。