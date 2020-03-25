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評級機構標準普爾發表報告，指新型冠狀病毒疫情對宏觀經濟構成的下行風險愈來愈大，現預計美國首季經濟萎縮，次季經濟按年收縮幅度，或較上周預測的收縮6%最少增加一倍。

標普亦估計，歐洲上半年經濟下滑形勢與美國類似，但由於疫情衝擊開始得更早，預期首季經濟回落幅度大過次季。

報告又指出，中國疫情似乎基本受到控制，經濟似有企穩，經濟活動開始恢復，但步伐慢過預期，估計中國首季經濟收縮13%，次季有望重拾升軌。

新興市場方面，巴西、印度及墨西哥的次季經濟或呈雙位數跌幅。