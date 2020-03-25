國際財經

美國國會與政府就歷來最大規模的救市方案達成共識，加上聯儲局早前推出無限量化寬鬆(QE)措施，市場憧憬市況能稍為穩定下來，投資情緒趨樂觀，歐洲股市早段上漲。

截至本港時間下午4時29分，英國富時100指數報5540點，漲94點或1.73%；德國DAX指數報9935點，漲234點或2.42%；法國CAC 40指數報4331點，漲88點或2.09%；意大利富時MIB指數報17382點，漲433點或2.56%。

道指期貨暫報21033點，升425點。

美國一系列的經濟刺激措施帶動市場投資情緒好轉。其中，美國白宮與國會就緊急經濟援助計劃達協議，以減輕疫情對經濟的影響，規模預計達到2萬億美元。外電早前報道，雙方討論焦點是對航空業的支援，以及如何監管企業使用援助金額。據悉，方案提出措施協助現金流緊絀的公司，包括延遲僱主繳交已拖欠的工資稅等。

另外，總統特朗普亦表明，希望於4月12日復活節周日，重新啟動美國經濟。他於周二聯同副總統彭斯，與華爾街多間大行高層通電話，討論新型冠狀病毒大流行對經濟的衝擊，內容主要圍繞投資者如何評估疫情對美國經濟的衝擊，以及市場情況變化。

英倫銀行金融政策委員會表示，已準備根據需要採取進一步行動，以幫助金融系統渡過新型冠狀病毒大流行，並支持經濟。七國集團(G7)亦在聲明中表示，各成員國將採取一切必要行動來恢復信心和經濟增長，並保護就業、企業和金融系統的韌性。

新型冠狀病毒疫情方面，美國新冠肺炎疫情持續惡化，確診感染病例增至逾5.3萬人，死亡人數超過700人。其中在重災區紐約市，有近1.5萬人確診。紐約州長科莫(Andrew Cuomo)表示，該州確診數字平均每隔3日就加倍，估計兩至三周後會達疫情高峰期。

美國上周原油庫存意外減少，加上聯儲局實施QE與政府推出財政刺激措施，油價回穩。紐約原油期貨現時每桶報24.59美元，漲0.58美元或2.42%；倫敦布蘭特期油報27.62美元，漲0.47美元或1.73%。

美國能源資訊局將於周三公布官方庫存數據，市場預期原油庫存增加250萬桶，汽油與精煉油庫存分別減少240萬桶與160萬桶。