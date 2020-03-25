熱門：

今日 12:53 國際財經

日央行委員警告經濟或長期停滯

放大圖片

日本央行3月會議的意見摘要顯示，央行決策官員警告稱，雖然上周緊急會議放鬆了貨幣政策，但日本經濟仍可能因新型冠狀疫情而長期停滯。

日本央行上周一(16日)臨時召開政策會議，緊急推出措施緩解企業融資緊張和安撫金融市場。根據會議意見摘要顯示，政策委員會的9位委員都高度關切疫情可能給經濟造成沉重打擊。

有審議委員稱，即使在海外經濟復甦後，日本經濟仍可能繼續停滯，因為疫情的影響可能是巨大的。另有委員指出，對於日本經濟將在疫情得到控制後強勁反彈的觀點，抱持懷疑態度。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads