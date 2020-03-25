國際財經

日本央行3月會議的意見摘要顯示，央行決策官員警告稱，雖然上周緊急會議放鬆了貨幣政策，但日本經濟仍可能因新型冠狀疫情而長期停滯。

日本央行上周一(16日)臨時召開政策會議，緊急推出措施緩解企業融資緊張和安撫金融市場。根據會議意見摘要顯示，政策委員會的9位委員都高度關切疫情可能給經濟造成沉重打擊。

有審議委員稱，即使在海外經濟復甦後，日本經濟仍可能繼續停滯，因為疫情的影響可能是巨大的。另有委員指出，對於日本經濟將在疫情得到控制後強勁反彈的觀點，抱持懷疑態度。