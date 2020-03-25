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今日 07:27 國際財經

加拿大股市升12% 創43年最大單日升幅

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市場憧憬美國國會將通過大型救市措施，加拿大股市周二跟隨其他市場顯著上揚，多倫多證交所指數升12%，是至少1977年以來單日百分比升幅之最。

較早時，美國共和民主兩黨領袖表示，總值2萬億美元的救市方案有望獲得通過，刺激道瓊斯指數升11%，是1933年以來最大單日升幅。消息同樣推動加拿大股市造好。

商品價格造好，金價升5%，銀價也漲6%，利好金礦類股份。不過，加拿大總理杜魯多提出的820億加元刺激經濟措施未獲國會通過。

加拿大貨幣滙價變動不大，兌美元報1.4487加元。

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