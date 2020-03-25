國際財經

運動鞋製造商Nike公布，第三季利潤按年跌23%，至8.47億美元；每股盈利由68美仙，降至53美仙；收入升5%，至101億美元；分析員預測值是51美仙與98億美元。

消息曝光後，Nike股價在市後交易時段升逾5%。

集團披露，上季數碼銷售收益升36%，直接銷售收益升13%；多個市場有良好增長，抵消了中國市場的倒退。公司存貨增加7%，至58億美元，反映各地區需求殷切，尤其是大中華市場。

Nike表示，截至季末的手頭現金及短期投資合共有32億美元。