即巿股評 國際財經

美國聯儲局再度緊急出招，宣布「無限量寬」，不設限額購入國債和按揭抵押債，惟股市始終不給面子，美股連續第三個「黑色星期一」急瀉，以道指周一低位18213點相較今年2月的紀錄高峰29568點計算，短短一個月累插38.4%。股市不領情，金市反應則大不同，投資者看出量寬利淡美元，現貨金價周一彈升3.64%，每盎斯重越1500美元水平，而且是在美元沒有顯著回落之下展現強勢，昨天早段繼續造好，曾攀上1618美元水平。

2020年金價表現強勢，尤其是在新冠肺炎疫情爆發後，市場避險情緒加劇，金價節節上揚，3月初突破1700美元，升至逾7年新高，但在其後6個交易日之內急速下滑約15%，低見1451美元，原因並非投資者重新Risk-On，而是市場情緒由避險轉趨恐慌，套現為上，紛紛搶購美元，令美元出現緊絀，美滙指數急漲，導致以美元報價的黃金明顯回落。

黃金的價值可以從息差、避險及美元等三方面衡量。黃金不像存款、股票、債券及房產般帶來利息或租金收入，理論上利率愈高，對金價愈不利。自2008年金融海嘯後全球邁向低息環境，現在疫情蔓延全世界，各主要成熟國家或地區均大手減息，市場預期低息環境將延續一段日子，黃金可抵消「無息」負面效應。

市場風險胃納是影響金價的另一個重要因素，黃金與美國國債及日圓向有「避險三寶」之稱，具有較高的防守性，在地緣政治惡化或金融危機出現時，是高風險資產(主要是股票)的重要對沖工具，去年爆發中美貿易戰也曾發揮不俗的避險作用。

今次疫情為金市上了寶貴一課，在恐慌情緒最高漲之時，現金為王，美元急漲，即使黃金價值不變，價格也會面對回調壓力，意味金價始終移不開「美元」這座大山。

踏入3月份，聯儲局緊急減息0.5厘，兩周之後再劈息1厘並重啟量寬，本周更推無限量寬，將買入企業新發債，以及直接為商界提供流動性，為了救市可謂法寶盡出，在這個非常時期，相信局方及政府仍未致「彈盡」，至於還能祭出那些新招，暫未有答案，但在「大水漫灌」下，加上美國經濟陷入衰退機會愈來愈高，對美元來說顯然不會是利好因素，或不再拖着金價升勢的後腿。

黃金防守功能於新冠肺炎疫情擴散時通過了壓力測試，市場依然風高浪急，金價中短期料已探底，各國未來勢持續大舉「放水」，尤其是美國QE救市無極限，金價有望重展升浪，附【圖】所見，現貨金價收復200天牛熊線後，更一口氣突破10天線阻力，14天相對強弱指數(RSI)亦重上50中軸，技術走勢大為改善；倘金價短線能夠進一步升穿50天線水平，則有望沿去年5月至今形成的上升通道繼續尋頂之旅。

信報投資研究部

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