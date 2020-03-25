國際財經

評級機構惠譽下調美國飛機製造商波音的長期投資評級兩級，由「A-」降至「BBB」，表示新冠病毒大流行對波音業務的影響迅速惡化。

波音的最新評級仍屬於具投資評級，離垃圾債券評級仍高兩級。不過，惠譽對波音的評級展望維持為負面，意味可能有再調低的空間。

惠譽認為，波音的債務去年倍增至270億美元，今年還有上升空間，可能達到450億美元。基於新冠病毒大流行持續，以及737 Max型號飛機遲遲未能復飛，惠譽相信波音需要有更充裕的流動資金水平，才可應付資金需求。