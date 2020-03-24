美國聯邦應急管理局(FEMA)局長Peter Gaynor表示，計劃首次引用《國防生產法》(DPA)賦予權力，增購新冠病毒檢測包與N95口罩。
Gaynor接受有線新聞訪問稱，華府周二首次引用DPA，向生產商即時購買6萬套病毒檢測包，簽約訂購的5億個N95口罩，將會加入DPA字眼。
DPA是美國國會在韓戰後通過的法例，授權總統可因應國防安全，要求企業生產指定軍需品。
約翰霍普金斯大學最新統計數據顯示，美國確診新冠病毒人數超過4.6萬人，接近600人死亡。
美國聯邦應急管理局(FEMA)局長Peter Gaynor表示，計劃首次引用《國防生產法》(DPA)賦予權力，增購新冠病毒檢測包與N95口罩。
Gaynor接受有線新聞訪問稱，華府周二首次引用DPA，向生產商即時購買6萬套病毒檢測包，簽約訂購的5億個N95口罩，將會加入DPA字眼。
DPA是美國國會在韓戰後通過的法例，授權總統可因應國防安全，要求企業生產指定軍需品。
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