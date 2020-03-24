國際財經

美國通用汽車(GM)公布，計劃從備用信貸額度提取160億美元(1248億港元)，並積極推行緊縮開支措施，以應對新冠肺炎疫情對經營造成的衝擊。集團同時稱，疫情導致業務前景不明朗，因此撤回2020年業績預測。

GM認為，提取備用信貸屬於預防措施，可確保集團財務保持彈性。公司預期本月底手持150億至160億美元現金。同時將採取緊縮措施，確保現金不會迅速流失。

GM旗下通用金融(GM Financial)將於本月底，持有240億美元流動資金，將主動管理其財政狀況，使負債比率維持低於目標水平。