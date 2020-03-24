熱門：

今日 01:09 國際財經

GM提取1248億備用信貸 撤回全年業績預測

放大圖片

美國通用汽車(GM)公布，計劃從備用信貸額度提取160億美元(1248億港元)，並積極推行緊縮開支措施，以應對新冠肺炎疫情對經營造成的衝擊。集團同時稱，疫情導致業務前景不明朗，因此撤回2020年業績預測。

GM認為，提取備用信貸屬於預防措施，可確保集團財務保持彈性。公司預期本月底手持150億至160億美元現金。同時將採取緊縮措施，確保現金不會迅速流失。

GM旗下通用金融(GM Financial)將於本月底，持有240億美元流動資金，將主動管理其財政狀況，使負債比率維持低於目標水平。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads