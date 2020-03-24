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今日 00:40 國際財經

道指急漲超過1800點 晶片股飆逾一成

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投資者憧憬美國國會最終通過刺激經濟方案，美股三大指數周二高開，道指中段升幅一度擴大至逾1800點，收復兩萬點關口，並逼近20400點水平。晶片股、能源股和金融股帶領升勢。

截至本港時間凌晨約零時36分，道指報20396點，升1804點或9.71%。標普500指數現報2431點，升193點或8.66%；納指報7374點，升514點或7.49%。費城半導體指數現時攀升10.68%，標普500晶片及設備股指數抽高10.37%；Nvidia股價上揚17.52%，AMD都漲11.48%，英特爾彈高7.66%。油股雪佛龍躍升18.81%，暫時為表現最強的道指成分股；埃克森美孚漲11.48%。波音抽升17.48%。美國運通攀升17.60%，VISA都上揚13.29%，摩根大通和高盛分別進賬13.70%和11.68%。

美國聯儲局加大拯救經濟的力度，周一再度突然召開會議，宣布維持聯邦基金利率目標區間在0至0.25厘不變，並擴大買債，承諾購入確保市場順暢運作所需的美國國債及按揭抵押債額度，變相實施無限量QE。

同時，聯儲局首次宣布購入企業債，並預告很快會成立「商界市場企業借貸計劃」(MSBLP)，為大小型公司提供資金。

英鎊大幅反彈 金價續呈強

市場避險情緒降溫，資金由美國國庫券市場流走，債券價格回落而孳息率相應上揚，10年期美債息現時上漲9.87個基點，報0.887厘。

美元受壓，ICE美滙指數回落0.60%，報101.87。英鎊急漲1.74%，報1.1744美元；歐羅都彈升0.53%，報1.0785美元。商品貨幣澳元抽高1.70%，報59.26美仙。

金價續強勢，紐約期金暫升5.89%，每盎斯報1659.9美元，稍早時高見1698美元。

油價升幅收窄，紐約期油現時上漲0.94%，每桶報23.58美元，此前盤中高見25.16美元。倫敦布蘭特期油抽高1.22%，每桶報27.36美元，盤中暫時高位觸及28.65美元。

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