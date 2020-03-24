國際財經

投資者憧憬美國國會最終通過刺激經濟方案，美股三大指數周二高開，道指踏入中段升幅一度擴大至逾1600點，收復兩萬點關口。波音股價反彈逾16%，金融股、能源股升勢凌厲。

截至本港時間晚上約11時47分，道指報20162點，升1570點或8.45%；稍早時盤中觸及20200點高位，升幅達到1608點。標普500指數現報2403點，升166點或7.44%；納指報7316點，升456點或6.65%。波音股價抽升16.11%，暫時為表現最強的道指成分股。美國運通攀高15.92%，VISA都上揚13.53%，摩根大通和高盛分別進賬11.70%和10.54%。油股亦造好，雪佛龍躍升14.99%，埃克森美孚上漲10.37%。

美國聯儲局加大拯救經濟的力度，周一再度突然召開會議，宣布維持聯邦基金利率目標區間在0至0.25厘不變，並擴大買債，承諾購入確保市場順暢運作所需的美國國債及按揭抵押債額度，變相實施無限量QE。

同時，聯儲局首次宣布購入企業債，並預告很快會成立「商界市場企業借貸計劃」(MSBLP)，為大小型公司提供資金。

英鎊大幅反彈 金價續呈強

市場避險情緒降溫，資金由美國國庫券市場流走，債券價格回落而孳息率相應上揚，10年期美債息現時上漲8.43個基點，報0.872厘。

美元受壓，ICE美滙指數回落0.64%，報101.83。英鎊急漲2.09%，報1.1784美元；歐羅都彈升0.66%，報1.0799美元。商品貨幣澳元抽高1.75%，報59.29美仙。

金價續強勢，紐約期金暫升5.85%，每盎斯報1659.3美元，稍早時高見1698美元。

油價升幅收窄，紐約期油現時上漲0.98%，每桶報23.59美元，此前盤中高見25.16美元。倫敦布蘭特期油抽高1.55%，每桶報27.45美元，盤中暫時高位觸及28.65美元。