國際財經

七國集團(G7)在聲明中表示，各成員國將採取一切必要行動來恢復信心和經濟增長，並保護就業、企業和金融系統的韌性。

聲明稱，各成員國的財政部將每周協調工作，只要有必要，就將持續實施擴張性政策。

美國財長努欽與其他七國集團財長和央行行長舉行電話會議，討論如何阻止全球經濟因新冠疫情陷入衰退。

國際貨幣基金組織(IMF)預期，今年將出現至少與十多年前金融危機時期一樣嚴重的經濟衰退，然後在2021年甦甦。目前已有近80個國家向IMF申請緊急融資。