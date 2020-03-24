國際財經 香港財經

聯儲局周一宣布無限買債，美股反常地不升反跌，道指挫582點，惟無限量寬始終有助市場信心，今日亞洲股市反應正面，港股恒指大升967點，美股期貨亦見回升，道期在亞股時段漲逾5%。對美股與美國以至環球經濟來說，聯儲局無限買債放水固然具提振作用，但美國國會何時通過2萬億美元抗疫救市方案相當關鍵，而最受關注更是已破4.6萬宗的美國新冠肺炎何時才緩和。

聯儲局承諾用盡一切工具支持經濟，三扒兩撥說到做到，除本月兩次緊急大減息(共1.5厘)，把聯邦基金利率降至0至0.25厘外，昨亮出無限買債板斧之同時，還配以各種新舊「字母湯」如PMCCF、SMCCF、CPFF、MMLF等，力求將錢透過金融機構放貸至各式企業和個人手上，利率超低，且部分可延期還息還本6個月甚至更長時間，務求大水浮起疫下經濟。

美股初聞QE並不領情，道指周一挫3.04%，惟亞股受鼓舞，說到底，聯儲局以無限量資金為經濟背書，確有利市場信心，起碼避免美企因疫情致流動資金乾涸而大量倒閉。聯惟儲局卯足全力多番行動，資本市場只是偶爾反彈，大勢仍然向下，令人擔心當局是否已技窮，而另外兩組數字，或許「救命」及「攞命」。

聯儲局無疑可大舉印鈔推動低息借貸，惟錢始終要還。華府錢則不同，國會內民主共和兩黨正拉鋸的2萬億美元抗疫救市方案中，每人派錢1000美元固然不用還，還包括500人以下企業若6月底前不裁員，方案提供上限為1000萬美元的貸款，可部分免還。此對疫境下的一般企業和個人明顯實用。問題是兩黨還要爭持多久？今年是選舉年，兩黨都要爭功，但亦不想成為拖延救急的罪人，外界估計方案有望本周內折衷通過。

至為關鍵的4.6萬，乃指美國確診個案剛升穿4.6萬宗，連續兩天新增確診個案逾萬宗。如果情況持續，兩三天內便會超過意大利，成為全球第二大疫災國；一周內更將超越中國。聯儲局放水和華府派錢都只是吊命，若疫情不斷惡化，令更多州份要更長時間停市封城，更大範圍經濟活動冰封，吊命錢阻不了失業率猛飆，無論總統特朗普怎麼胡吹，都阻不了衰退甚至蕭條。

環球央行以史無前例力度放水鬆銀根，各國政府無視財赤，為實體經濟輸血，暫時應能略為穩市場信心，惟成敗始終在於何時有效控制疫情。對此，誰也沒把握，要靠所有地球人自律自重自救。