國際財經 即巿股評

近期市埸對全球經濟衰退的憂慮顯著上升，各國政府陸續推出減息或QE等各項措施救市，上周二（3月17日）美國聯儲局更表示當周將每天通過隔夜回購操作提供一萬億美元資金，緩和了投資者因流動性不足而變賣資產的舉動，倫敦金隨即從4個月新低1450.66美元反彈逾100美元至1550美元水平。不過，受美匯指數於上周持續走強拖累，金價的升幅很快被蒸發，其後持續於1460-1520美元區域上下波動。

直至上周五（3月20日）六間主要央行宣布協同行動，通過將貨幣互換操作頻率增至每日進行，以穩定市場恐慌情緒，美匯指數創下逾3年新高102.99後曾大幅回落，倫敦金受帶動下小幅上漲至1515.91美元，加上本周一（3月23日）聯儲局宣布開啟「無限QE」，將不限量按需買入美債和機構住房抵押貸款支持證券（MBS），金價於當日大幅飆升，其升勢直至今日（3月24日）仍然持續。倫敦金今日最高見1584.59美元，創3月13日以來的逾一周新高，距離上周低位已大幅反彈130美元。

技術分析方面，倫敦金於3月9日刷新7年新高1702.91美元後大幅回落，並一舉跌穿周線圖上升通道並大插逾250美元。現時金價已從4個月低位1450.66大幅反彈130美元，後市倫敦金很大機會繼續上探1605美元阻力（由3月9日高位1702.91美元至3月16日低位1450.66美元下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平）。若金價能升穿此阻力的話，中長線仍可展望金價能重新返回3月9日高位1700美元水平之上。

交易策略方面，早前於3月17日所定的倫敦金買盤已取消。短期內待倫敦金下跌至1556-1558美元區域買入，上望1590美元，跌穿1553美元止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供