國際財經

美國聯儲局推出無限量化寬鬆(QE)措施，緩解金融市場的緊張情緒，歐洲股市中段漲逾4%，道期漲停板。

截至本港時間傍晚6時08分，英國富時100指數報5220點，漲227點或4.55%；德國DAX指數報9308點，漲563點或6.44%；法國CAC 40指數報4114點，漲199點或5.11%；意大利富時MIB指數報16547點，漲988點或6.34%。

道指期貨升逾5%漲停板，報19427點，升930點。

美國聯儲局加大拯救經濟的力度，周一再度突然召開會議，宣布維持聯邦基金利率目標區間在0至0.25厘不變，並擴大買債，承諾購入確保市場順暢運作所需的美國國債及按揭抵押債額度，變相實施無限量QE。同時，首次宣布購入企業債，並預告很快會成立「商界市場企業借貸計劃」(MSBLP)，為大小型公司提供資金。

不過，美國政府早前公布推出1.6萬億美元的刺激經濟方案，在參議院表決受挫，民主黨人批評方案偏幫企業，但對工人和醫護人員支援不足；據悉共和黨人希望能夠與民主黨人達成共識。

數據方面，歐羅區3月綜合採購經理指數(PMI)初值為31.4，低於預期的38.8。法國3月製造業PMI初值為42.9，高於預期的40。德國3月製造業PMI初值為45.7，高於預期的39.6。英國3月綜合PMI初值為37.1，預期為45.1，創下紀錄以來低位。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報24.92美元，升1.56美元或6.68%；倫敦布蘭特期油報28.47美元，升1.44美元或5.33%。