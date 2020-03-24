國際財經

歐洲央行管理委員會委員德加洛(Francois Villeroy de Galhau)表示，央行本周進入商業票據市場後，打算成為市場上的主要買家。

德加洛接受法國網站Wansquare專訪時指出，歐洲央行決定從本周開始，成為在在商業票據市場操作的、公平和重要的參與者，以恢復市場信心，希望他人將會受到鼓舞，很快返回市場。

他補充道，央行傾向於在一級市場和二級市場購買除上市公司外的非銀行企業商業票據。

根據歐洲央行的最新危機應對方案，央行將首次買進期限低於6個月的債券，最短期限可至一個月。