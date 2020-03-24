國際財經

歐洲股市早段漲逾3%，因美國聯儲局推出無限量化寬鬆(QE)措施，緩解金融市場的緊張情緒，惟投資者關注美國參議院內兩黨能否就救市法案達成共識，抑制大市升勢。

截至本港時間下午4時29分，英國富時100指數報5173點，漲179點或3.6%；德國DAX指數報9270點，漲529點或6.06%；法國CAC 40指數報4081點，漲167點或4.28%；意大利富時MIB指數報16387點，漲827點或5.32%。

道指期貨暫報19340點，升843點。

美國聯儲局加大拯救經濟的力度，周一再度突然召開會議，宣布維持聯邦基金利率目標區間在0至0.25厘不變，並擴大買債，承諾購入確保市場順暢運作所需的美國國債及按揭抵押債額度，變相實施無限量QE。同時，首次宣布購入企業債，並預告很快會成立「商界市場企業借貸計劃」(MSBLP)，為大小型公司提供資金。

不過，美國政府早前公布推出1.6萬億美元的刺激經濟方案，在參議院表決受挫，民主黨人批評方案偏幫企業，但對工人和醫護人員支援不足；據悉共和黨人希望能夠與民主黨人達成共識。

另外，二十國集團(G20)財長和央行行長進行緊急電話會議，日本財相麻生太郎會後稱，G20須聯合行動遏止疫情蔓延、維持醫療系統和開發疫苗，並實施大規模經濟財政措施。世界銀行亦宣布，在未來15個月內撥出1500億美元(1.17萬億港元)，幫助受新冠肺炎疫情重創的國家應對經濟衝擊。

新型冠狀病毒疫情方面，美國的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，確診個案增至逾4.3萬宗，超過550人死亡，至今最少有9個州已宣布禁足措施，影響超過1億人口，相當全美每3個人就有1人受外出限制。

美國據報將派高級官員赴沙地協助穩定油市，加上聯儲局加大力度刺激經濟，市場憧憬原油需求跌勢放緩，油價回穩。紐約原油期貨現時每桶報24.48美元，升1.12美元或4.79%；倫敦布蘭特期油報27.86美元，升0.83美元或3.07%。