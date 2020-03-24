國際財經

東京奧運很大機會未能如期在今夏舉行。多間日本傳媒推測，東京奧運推遲舉行造成的直接經濟損失約為60億美元(約468億港元)。

《日本時報》報道，推遲東京奧運造成的損失大約為58億美元(約452.4億港元)；《日經新聞》認為，損失在54億美元至63億美元(約421.2億港元至491.4億港元)之間，這些損失只是奧運會本身的損失和推遲一年造成的財政消耗。如果奧運會被取消，損失將高達410億美元(約3198億港元)。

倘若國際奧委會和日本方面決定推遲東京奧運，將是一項龐大的工程，並且為東京帶來無數複雜問題，最直接的損失就是很多工程項目違約。其中，位於東京晴海的奧運村原計劃在奧運會後改建為公寓出售，涉及大約4100套房屋，大部分已經預先出售，交樓時間是2023年3月。如果東京奧運被推遲，很多購房者肯定會要求賠償損失。

另外，奧運會的主新聞中心和國際廣播中心租用的是東京國際展覽中心的場地，展覽中心明年的租借方已經確定，奧組委再次租用東京最大的展廳不僅需要房租，還需要給新的參展商巨額賠償費。很多其他的比賽場地和酒店也面臨同樣的問題。很多酒店都是東京奧組委的簽約商，奧運期間他們的房間都通過奧組委全部訂完，這些損失都需要等待評估。

此外，東京奧組委現在有3000多名工作人員，隨着比賽的臨近，奧組委還聘用了一些短期合同員工，推遲奧運會後所有人的合同都要重新簽訂，計劃外的人工成本激增。

國際奧林匹克委員會最資深成員龐德(Dick Pound)稍早表示，因應新型冠狀病毒肺炎疫情，國際奧委會已決定推遲東京奧運會。國際奧委會日前表示，將在4星期內決定，是否押後原定7月底舉行的東京奧運。