國際財經

國際金融協會(IIF)表示，今年中國以外地區新興經濟體的經濟增長，將出現停滯，拉丁美洲，俄羅斯和南非將步入衰退。

IIF本月第三次下調對全球增長的預測，最新將增長率預期下調至負的1.5%，並認為美國和歐羅區已經處於衰退之中。

IIF經濟學家在報告中表示，雖然新興經濟體整體可能不會收縮，但增長面臨的衝擊將是最嚴重，不包括中國在內的新興市場將處於低迷狀態。鑑於新興市場資金流入突然停止，經濟很可能在今年嚴重下滑。以上預期具有很大的不確定性，因為目前還無法判斷疫情對新興經濟體的破壞程度。