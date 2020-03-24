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新冠肺炎確診超過35萬人 世衞:正加速擴散



世衞總幹事譚德塞稱，新冠病毒大流行正在全球加速擴散，確診人數突破第三個10萬大關只用4天。全球確診超過35萬人，死亡逾1.5萬。美國有大學統計，全國確診增至43214宗，死亡533宗；其中紐約州一日內確診增加38%，總數20875宗，152人死亡。意大利新增602人死，人數為4日以來最少；新增確診4789人，為5日來最少。法國新增186人死，累計860人死；確診增至19856人。

英國關閉大部分商店 約翰遜要求國民留在家中



英國首相約翰遜下令，要求全國大部分商店暫時關門，禁止三人以上的集會，以阻止疫情擴散，當地死亡增至335人。

聯儲局暗示無限量寬 加大對企業及州支持



美國聯儲局暗示無限量的量化寬鬆，聲明稱正邁向「按所需規模買入美國國債，和機構抵押貸款支持證券(MBS)」，將機構商業抵押貸款支持證券(CMBS)納入機構MBS購買操作中。另外，將限制那些獲准延遲償付貸款利息和本金的公司，進行股票回購和派發股息的能力。

阿克曼斥195億吸納股票 博美國經濟反彈



美國對沖基金名宿阿克曼(Bill Ackman)披露，已斥資25億美元吸納股票，期望疫情結束後，可從經濟反彈中得益。

救市方案再觸礁 道指收市挫近600點



美國聯儲局推無限量化寬鬆(QE)，惟美股道指中段仍瀉960點；其後傳參議院共和民主兩黨或達成派錢方案協議，道指跌幅曾收窄至52點；但談判拉倒，道指收市仍挫582點或3.04%；標指跌2.93%；納指倒退0.27%。蘋果股價曾挫7.3%，市值跌出萬億美元行列，收市仍跌2.1%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國國會參議院周一下午表決，未能通過以快速程序審議救市法案，共和民主兩黨續磋商。

￭ 財長努欽：美國將發行大量30年期債券；另外，與小型企業管理局研究快速撥款方案。

￭ 疫情料影響營運表現，Twitter與應用材料分別撤回業績預測。

￭ 波音因應疫情暫關閉西雅圖工廠，為期兩周。

￭ G2財長和央行行長緊急電話會議討論疫情，未發表聯合聲明。

￭ IMF：疫情對全球經濟衝擊較金融危機更嚴重，料今年經濟陷衰退。

￭ 世銀行長馬爾帕斯：有能力未來15個月撥1500億美元，幫助受疫情重創國家。

￭ 美滙指數曾跌1.13%，尾段仍挫0.26%，報102.55。日圓兌美元下滑0.28%。英鎊跌1.24%，兌1.1495美元；歐羅升0.33%，兌1.0732美元。紐約期金急飆，扭轉早段跌勢抽升5.6%，每盎斯收報1567.6美元。

￭ 紐約期金收市抽升5.6%，每盎斯報1567.6美元。

￭ 紐約期油收市漲3.2%，每桶報23.36美元；布蘭特期油微彈0.2%。

￭ 泛歐Stoxx 600指數收市跌4.3%；英股挫3.79%，法、德股分別回落3.32%、2.1%。

￭ 荷蘭皇家蜆殼削資本支出50億美元及暫停下一輪回購。

￭ 南非新增128人確診新冠肺炎，累積402人，周四午夜起全國封鎖21天防疫。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報21886點，較昨日恒指收市高水190點。

￭ ADR港股比例指數報21870點，較港高173點。

￭ 綠地(00337)料年度溢利按年增不少於30%。

￭ 海螺創業(00586)全年盈利增17.63%，末期息65港仙。

￭ 首創置業(02868)全年盈利增10.38%，末期息17分人民幣。

￭ 現代牧業(01117)全年轉賺3.41億人民幣，不派息。

￭ 利福中國(02136)全年轉虧8351.6萬人民幣，不派息。

￭ Joyce(00647)通過私有化。

￭ 中建材(03323)全年盈利增38.36%，末期息35分人民幣。

￭ 路勁(01098)全年盈利增1.33%，末期息0.88元。

￭ 亞太衛星(01045)全年溢利按年減少28.54%，末期息15仙。

￭ 復宏漢霖(02696)全年虧損擴至8.75億人民幣，不派末期息。

￭ 利基(00240)全年盈利按年跌28.09%，末期息4.8仙。

￭ MBV INTL(01957)擱置上市計劃。